Dolar
13.60
Euro
15.55
Altın
1,827.27
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,032.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 15 ülkede 100 kalıcı eser inşa etti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 09.02.2022
İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, dünyanın farklı coğrafyalarındaki insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeler geliştiriyor ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmalara başlıyor.

İHH, 2021'deki kalıcı eser çalışmaları kapsamında, 35'i cami, 10'u Kur'an-ı Kerim kursu, 16'sı okul, 31'i barınak ev, 2'si mesleki eğitim kursu ile 3'ü sağlık ocağı olmak üzere 100 eser inşa etti. İHH, geçen yıl daha önce inşa ettiği 24 kalıcı eserde tadilat yaptı, 600 su kuyusu ile 75 kalıcı esere yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Geçen yıl yapımı tamamlanan kalıcı eserler, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin (Gazze), Irak, Liberya, Lübnan, Mali, Nepal, Nijer, Tayland’da (Patani), Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Suriye'de hizmete açıldı.

İHH, 123 ülkede faaliyet yürüterek, bağışçıların destekleri sayesinde 16 ülkedeki 51 kalıcı eser projesine de devam ediyor. Ayrıca, Suriye'nin çeşitli noktalarındaki briket ev projeleri sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu'da "toplumsal bağışıklığa katkı" çağrısı
DSÖ, Kovid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: Milli aşımız TURKOVAC en büyük güvencemiz
Kırklareli'de grip olduğunu düşünenlere Kovid-19 testi yaptırmaları önerisi
Çin'de karantinadaki sınır kenti Baise'de 72 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

İHH, 2021'de 15 ülkede 100 kalıcı eser yaptı

Gazetecilerden Suriye'de yapımı süren briket ev kampanyasına destek

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik tutumu İstanbul'da protesto edildi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti