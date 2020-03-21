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Yaşam

İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü seslendirdi

Aşık Veysel'in vefatının 47. yılı nedeniyle stüdyoya giren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" türküsünü söyledi

Musa Alcan   | 21.03.2020
İbrahim Kalın, Aşık Veysel anısına türkü seslendirdi

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen türkü seslendirdi.

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, Veysel'in vefatının 47. yılı nedeniyle stüdyoya giren Kalın, "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" türküsünü söyledi.

Kalın, sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalarak icra etti.

Türkü için Aşık Veysel ve İbrahim Kalın'dan görüntülerin yer aldığı bir video klip de hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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