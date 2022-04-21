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Yaşam

Hollanda'da üniversiteli gençlerden şehir merkezinde sokak iftarı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Üniversiteliler Birliğince (IGMG Studenten) organize edilen sokak iftarında ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen üniversiteli gençler birlikte oruç açtı.

Abdullah Aşıran   | 21.04.2022
Hollanda'da üniversiteli gençlerden şehir merkezinde sokak iftarı

Rotterdam

Rotterdam'da, yaklaşık 450 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinde bulunan Blaak Meydanı'nda ikinci kez düzenlenen iftar programının açılışında Avrupa Kur’an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Furkan Vural tarafından Kur'an okundu.

Etkinliğe misafir olarak katılan Dr. Zekeriya Budak ramazanla ilgili sohbet etti.

IGMG Studenten Başkanı Şevket Kılıç, AA muhabirine, sokak iftarı programının ilkini 2019'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kılıç, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl yapamadıkları için üzüntü duydukları sokak iftarı programını bu yıl gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Farklı kentlerden gelen üniversiteli öğrencileri iftarda buluşturduklarını belirten Kılıç, “Meydanda bulunan Müslüman veya gayrimüslim olsun herkesi iftarımıza davet ediyoruz. Sol tarafımızda kütüphane ve sağ tarafımızda farklı kültürel yemeklerin sunulduğu Markthal var. Biz de tam bu ikisinin ortasına iftarı soframızı kurduk. Kütüphane okumayı çağrıştırdığı için Markthal'da farklı kültürlerin yemeğini buluşturduğu için bu meydanı seçtik.” dedi.

Üniversiteliler ve katılımcılar, iftar sonrası meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde akşam namazı kıldı.

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