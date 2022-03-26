Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,127.00
BTC/USDT
44,426.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
logo
Yaşam

Hayvansever aile annesiz kalan kuzuya 'sıcak yuva' oldu

Sakarya'da yaşayan Terzioğlu ailesi, evlerini açtıkları "Diana" adlı kuzuyu şefkatle besleyerek annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Ömer Faruk Cebeci   | 26.03.2022
Hayvansever aile annesiz kalan kuzuya 'sıcak yuva' oldu Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Sakarya'da annesi doğum sırasında ölen kuzu, kendisini sahiplenen ailenin evinde sıcak yuvaya kavuştu.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Gülanka ve İsmail Terzioğlu çifti, 5 hafta önce annesi doğum sırasında ölen kuzuyu sahiplendi.

"Diana" adını verdikleri kuzuya evlerini açan aile, hayvanı biberonla besleyerek annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Torunlarından kalan kıyafetleri kuzuya giydiren Terzioğlu çifti, evde adeta yeni doğan bebek heyecanı yaşıyor.

Özenle bakılan kuzu, bir an olsun ailenin yanından ayrılmıyor.

"Hayvanlarla yaşamayı seviyorum"

55 yaşındaki Gülanka Terzioğlu, AA muhabirine, hayvanlarla yaşamayı sevdiğini, bahçesinde birçok hayvan beslediğini söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini belirten Terzioğlu, çobanlık yapan bir arkadaşlarının kendilerine verdiği sözü, annesini kaybeden kuzuyu hediye ederek yerine getirdiğini anlattı.

Terzioğlu, 3 çocuğu ve 5 torunu olduğunu dile getirerek, "Diana"nın da evlerine gelmesiyle adeta yeni bebek heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

Altını bezledikleri kuzuya torunlarının küçülen kıyafetlerini giydirdiklerini aktaran Terzioğlu, hayvana özenle baktıklarını kaydetti.

"Yanımızdan hiç ayrılmıyor"

59 yaşındaki İsmail Terzioğlu da bebek gibi baktıkları Diana'nın yanlarından hiç ayrılmadığını söyledi.

Kuzunun akşamları kendisiyle yattığını belirten Terzioğlu, "Ayrılmaz benden, akşamları benimle yatar. Sabaha karşı karnı acıkıyor, kalkıyor ben de kalkıyorum. Sütünü veririm, tekrar yatağın oraya gelip yatar. Onun için her şeyi yaparım. Arabayla gezmeyi sever, alır götürürüm." diye konuştu.

Terzioğlu, kuzuyu beslemenin kendilerine tarifsiz duygular yaşattığını ifade ederek, torunlarının da Diana'yı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Benzer haberler

Hayvansever aile annesiz kalan kuzuya 'sıcak yuva' oldu

Hayvansever aile annesiz kalan kuzuya 'sıcak yuva' oldu

Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak

Futbol tutkunu yönetici, forma koleksiyonuyla ofisinde müze oluşturdu

Sakarya ve çevre illerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Sakarya ve çevre illerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son 7 yılın zirvesine ulaştı

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son 7 yılın zirvesine ulaştı
Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor

Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için özel eğitim öğretmenliği okuyor