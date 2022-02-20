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Yaşam

Girişimci kadın tropikal meyve 'pitaya'yı serada yetiştiriyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle 320 metrekarelik sera oluşturan 42 yaşındaki Zeynep Yiğit, alanı 2 dönüme çıkararak 3 yılda 6 ton üretim yapmayı hedefliyor.

Emre Ayvaz   | 20.02.2022
Girişimci kadın tropikal meyve 'pitaya'yı serada yetiştiriyor

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Zeynep Yiğit, kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle oluşturduğu 320 metrekarelik serada tropikal meyve pitaya üretiyor.

Yiğit, kent merkezinde yaşamını sürdürürken, bir süre önce Adapazarı'nın Kayrancık Mahallesi'ne taşınarak köy hayatı yaşamaya karar verdi.

Tarıma yönelen ve internette sebze yetiştirmek için ata tohumu ararken ejder meyvesi (pitaya) ile karşılaşan Yiğit, eşi ile Mersin'e giderek araştırma yaptı.

Akdeniz Bölgesi'nden 2019 yılında getirdiği yaklaşık 150 pitaya fidesini bahçesindeki küçük serada toprakla buluşturan Yiğit, 7-8 ay bu bitkilerin yetişmesi için uğraş verdi.

Fidelerin olgunlaşmasıyla 320 metrekarelik serada üretime devam eden Yiğit, ilk meyveyi geçen yıl temmuz ayında dalından kopardı.

Üretimin ilk yılında 150 kilogram verim elde eden Yiğit, meyveleri iç pazarda tüketicilerle buluşturdu.

Kendi imkanları ve ailesinin desteğiyle oluşturduğu serasını 2 dönüme çıkararak 3 yıl içerisinde 6 ton üretim gerçekleştirmeyi hedefleyen Yiğit, ürünlerini ihraç etmek istiyor.

"Köye taşınmadan önce domates bile ekmemiştim"

Zeynep Yiğit, AA muhabirine, köy yumurtasını seven kızı için tavuk ve koyun beslemeye başladıklarını, bunun için şehirden ilçeye gidip gelmek zor olunca köy hayatı yaşamaya karar verdiklerini söyledi.

Sebze ekmeye karar verdiğini, ata tohumu araştırırken pitaya ile karşılaştığını belirten Yiğit, meyve hakkında araştırma yaptığını ve eşiyle Mersin'e giderek seraları incelediklerini, fide aldıklarını kaydetti.

Yiğit, üretime ilk başta küçük bir serada başladıklarını, fidelerin 7-8 ay strese girdiğini fakat sonra ortama alıştıklarını dile getirerek, "Üretimi büyütmek konusunda kararsızdık ama bu serayı yaptık. Amacım para kazanmak değil, tropikal meyveyi Sakarya'da yetiştirmekti. Sonuçta başardım. İnşallah büyük yetiştiricilerimiz beni örnek alarak daha büyük seralar kurulup, bu meyveyi ihraç edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Köye taşınmadan önce domates bile ekmemiştim." diyen Yiğit, bu üretimi yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Yiğit, "Seranın yarısından çoğu benim kendi yetiştirdiğim fidelerim. Geçen temmuz ayından bu zamana kadar 150 kilogram kadar meyve aldım. Ejder meyveleri 3 yıldan sonra verime geçiyor. Bu 3 yıldan sonra tek ağaçta yılda yaklaşık 30 kilogram kadar meyve hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Meyveyi yetiştirirken yaşadıkları zorluklara da değinen Yiğit, şunları kaydetti:

"Sakarya'da kış aylarında don ve buzlanma yaşıyoruz. Geceden sabah 06.00'ya kadar soba yakıyoruz. 2 aydan fazla soba yakıyoruz. Seranın gece sıcaklığını yaz-kış 15 derecede tutabilirsem bütün yıl boyunca meyve alabilirim. Bunun haricinde geceleri kalkmak zor oluyor. 2 saatte bir odun atıyoruz sobaya. Hava soğuk oluyor. Uykusuzluk çekiyoruz ama meyveleri gördükçe daha azimli çalışmaya başladık. Her meyve bizim için bir mutluluktu. Tomurcuk gördüğümüz anda bile mutlu oluyoruz. Bu meyvenin burada yetişmiş olmasının mutluluğu var üzerimizde."

Serayı 2 dönüme çıkarma hedefi

Üretimi büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Yiğit, "2 dönüm kadar sera yapma planımız var. Yurt dışına ürün gönderen arkadaşlarımız var. İnşallah biz de bu kervana katılırız, ihracata başlarız diye düşünüyorum. Ticari amaçla başlamamıştık ama iş bu kadar büyüdü." diye konuştu.

Kendisine destek veren ailesine teşekkür eden Yiğit, bahçesinde ayrıca altın çilek, avokado, kivano, Meksika domatesi gibi farklı ürünlerin üretimi için de denemeler yaptığını ve başarı sağladığını sözlerine ekledi.

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