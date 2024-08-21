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Yaşam

Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Mehmet Bayrak  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor

Hatay

Deniz Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik ekipleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

Deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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