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Yaşam

Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar doğaya nefes oluyor

Hatay'da anaç bitkilerden çelikleme yöntemiyle üretilen yılda 100 bin fidan, 6 ildeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

Cem Genco   | 02.02.2023
Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar doğaya nefes oluyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğünde, farklı türlerde fidan yetiştirilmesinin yanı sıra bitki dallarının köklendirilmesiyle gerçekleştirilen çelikleme yöntemiyle de üretim yapılıyor.

Müdürlükte geçici olarak 150-200 lira yevmiyeyle çalışan 100 işçi, sabah erken saatlerden itibaren akasya ve badem ağacı ile ateş dikeni gibi çalılardan kestikleri dalları, ilaçlama yaparak köklendiriyor.

İşlemin ardından toprak dolu tüplerde yaklaşık bir yıl bekletilen kökler, araziye dikilmeye hazır hale gelen fidanlara dönüşüyor.

Müdürlükte yılda üretilen ortalama 5 milyon fidandan 100 bini çeliklemeye yöntemiyle yetiştiriliyor.

"Ağaçlandırma için fidan taleplerini karşılıyoruz"

Serinyol Orman Fidanlık Müdürü Mustafa Hüner, AA muhabirine, farklı yöntemlerle 50 çeşit fidan üretimi yaptıklarını söyledi.

Hüner, fidanların kent geneli ile Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'e gönderildiğini belirterek, yılda üretilen 5 milyon fidandan çelikleme yöntemiyle geliştirilen 100 bininin bu 6 ilde dikildiğini anlattı.

Kamu ve özel sektörün taleplerini karşıladıklarını dile getiren Hüner, şöyle devam etti:

"Üretilen fidanlarımız kamunun ağaçlandırma çalışmaları ile özel sektörün talepleri doğrultusunda kullanılıyor. Üretimimizin çoğunluğu orman ağacı türünde gerçekleştiriliyor. Burada 100 işçimizle tüpleme ve çelik aşamalarından geçirilen fidanlarımız, yanan ormanlar ile yeni oluşturulan alanlarda kullanılıyor. Yeni yapılan hastane, okul ve belediye binaları ile askeri birliklerden gelen fidan taleplerini de karşılıyoruz."

"Bir yıl içerisinde büyüyorlar"

İşçilerden Gülcan Ülger, çelikleme işleminin zorlu ve zahmetli bir iş olduğunu ifade etti.

İşlemlere bitkilerin yapraklarını kesip, dikenlerini temizleyerek başladıklarını aktaran Ülger, "Dalları belirli ölçülere göre kesip çelik elde ediyoruz. İlaçlama işleminin ardından çeliklerimizi toprak dolu tüplere dikiyoruz. Çeliklerin ilaçlanması ve sulama işlemi düzenli olarak devam ediyor, bir yıl içerisinde de büyüyorlar." diye konuştu.

Ülger, fidanlıkta 3 yıldır çalıştığını ifade ederek, "Kışın soğuk hava ve yağışlarda oluşan çamur nedeniyle zaman zaman zorlansam da aileme katkı vermek için buradayım." dedi.

Melek Yadırga da çelikleme çalışmalarında 10 yıldır görev aldığını, kazancıyla ailesinin geçimine katkı sağladığını kaydetti.

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