UNESCO kenti Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Karabük
Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da 3 gün önce başlayan yağış aralıklarla devam etti.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.
İlçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'na gelen ziyaretçiler, beyaz örtü ve tarihi yapıların oluşturduğu ahengi izleme fırsatı buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.