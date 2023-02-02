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Yaşam

UNESCO kenti Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ahmet Özler   | 02.02.2023
UNESCO kenti Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da 3 gün önce başlayan yağış aralıklarla devam etti.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

İlçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'na gelen ziyaretçiler, beyaz örtü ve tarihi yapıların oluşturduğu ahengi izleme fırsatı buldu.

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