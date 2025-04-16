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Yaşam

Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Ali Kemal Zerenli, Halis Kalkan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cebike Mahallesi'nde yaralı bir leylek olduğu ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, leyleğin kanadından yaralandığını ve uçamadığını belirledi.

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Leylek, ekiplerce tedavisi yapılmak üzere Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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