Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Hatay
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cebike Mahallesi'nde yaralı bir leylek olduğu ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, leyleğin kanadından yaralandığını ve uçamadığını belirledi.
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Leylek, ekiplerce tedavisi yapılmak üzere Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.
Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.