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Yaşam

Halepli aile ülkesine geri dönmenin sevincini yaşıyor

Türkiye'den gönüllü geri dönüş yapan Halepli aile, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde inşa edilen briket evlere yerleşerek vatan topraklarında olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Halepli aile ülkesine geri dönmenin sevincini yaşıyor

Bab

Suriyeli Ahmed Ali, 2016'da şiddetli saldırılar ve çatışmalar yüzünden Halep'teki evini geride bırakarak eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye göç etti.

Üç çocuk babası 53 yaşındaki Ali, ailesinin geçimini sağlamak için 5 yıl boyunca Gaziantep'teki organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştı.

Çocuklarının vatan topraklarından uzak kalmasına gönlü razı olmayan Ali, memleketlerine dönüş hayalinden vazgeçmedi.

Ali ailesi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesine 2021'in sonunda gönüllü dönüş yaptı.

Kısa süreliğine bir kampta kalan aile, Türkiye'nin koordinasyonunda faaliyet yürüten yabancı bir STK tarafından, ilçede inşa edilen bir briket eve yerleştirildi.

Güneş panelleri vasıtasıyla ücretsiz elektrik sağlanan briket evlere, açılan kuyulardan da ücretsiz içme suyu veriliyor.

"Halep'e geri dönüş hayaliyle yaşadık"

Ahmed Ali, Bab'daki briket evinde eşi ve üç çocuğuyla yaşadığı mutluluğu AA muhabiriyle paylaştı.

Ali, "Geri dönüş hayalimiz büyüktü. Ülkemize geri dönüş konusu olunca biz, 'Hiç sorun olmaz' dedik. Bölgemize geri dönüş için ortam sağlandı. Şu an kaldığımız (briket evler) yerler çok iyi, yaz ve kış aylarında bizi koruyor. Hizmetler var." dedi.

Ülkesine gönüllü döndüğünü vurgulayan Ali, "Köklerimiz burada. (Türkiye'deyken) Hep Halep'e geri dönüş hayaliyle yaşadık. Dönüş umudundan hiç vazgeçmedim. (Gaziantep'te) Orada kalamazdık, geri dönüp burada yaşamak istedik. Şu an Halep'teki mahallemizde İranlı milisler var ancak eve dönüş hayalimizi de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen briket evlerin, ailelere büyük kolaylık sağladığını belirten Ali, "Burada ev kirası yok. Su ve ekmeğimiz de ücretsiz. İnsani yardımlar da var. Ayrıca kendim de çalışıyorum, bize yetiyor çok şükür. Durumumuz mükemmel olmasa da iyi çok şükür." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Halep'in kuzey kırsalında istikrar ve güven ortamının sağlandığına dikkati çeken Ali, sözlerini şöyle bitirdi:

"Şu an buradayım, kaldığım ev Halep şehrine yarım saatlik uzaklıkta. Umutsuz olmamam. Çocuklarıma da memleketimizi anlatıyorum. Oğluma sor, sana Halepli olduğunu hemen söyler. Onlara ana vatanlarını ve köklerini aşılıyorum."

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