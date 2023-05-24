Karasu Nehri çevresi ilkbahar yağışlarıyla yeşile büründü
Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri'nin çevresinde, ilkbahar yağışlarıyla yeşilin farklı tonları hakim oldu.
Erzincan
Fırat'ın en büyük kolunu oluşturan, bölgede tarım ve hayvancılığa hayat veren nehrin debisi, eriyen kar ve bahar yağışlarıyla yükseldi.
Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresindeki tabiat da canlandı.
Nehrin kıvrım kıvrım aktığı, yeşile bürünen ova dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.