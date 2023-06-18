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Yaşam

Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı'na tırmandı

Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Hikmet Temeş  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı'na tırmandı

Hakkari

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (CİSAD) organize ettiği etkinlikte 4 kişilik dağcı grubu, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Yaklaşık 15 saat süren zorlu yolculuk sonucu zirveye ulaşan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

CİSAD üyesi Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorlu bir etkinliği geride bıraktıklarını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Kamp ve teknik malzemelerimizi yanımızda götürdük. Yükümüz ağır olduğu için kayalıklarda zorlandık. 10 saatte kamp alanına ulaştık. Çadırlarımızı kurduk. Dinlendikten sonra inişe geçtik. İlimizdeki güzellikleri tanıtmak istiyoruz."

Dağcılardan Kemal Temeş ise tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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