Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,093.70
BTC/USDT
37,787.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

Ayhan İşcen  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre olan ve 5 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle doğaseverleri ağırlıyor.

Sportif yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği şelale, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasıyla bölgede güçlü duruş sergiliyor
Demir yolları olası afetlere karşı erken uyarı sistemleriyle donatılıyor
Elazığ'da son yağışlar su kaynaklarında seviyenin artmasını sağladı
Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru için yeni demir ve kara yolları planlandı
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Benzer haberler

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

"Asrın felaketi" 960 öğretmeni hayattan kopardı

"Asrın felaketi" 960 öğretmeni hayattan kopardı
Mermer kesilirken oluşan çamurdan dış cephe kompoziti üretildi

Mermer kesilirken oluşan çamurdan dış cephe kompoziti üretildi
Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri

Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet