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Yaşam

Görme engelli "Zehra nine" oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor

Göz tansiyonu nedeniyle yaklaşık 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 78 yaşındaki Zehra Sonuç, oğlunun desteğiyle hayatını sürdürüyor.

Özgün Tiran   | 13.01.2023
Görme engelli "Zehra nine" oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde tek katlı evde 55 yaşındaki oğlu Salih ile yaşayan Sonuç, eşini 15 yıl önce kaybetti.

Tedavisinde geç kalındığı için çare bulunamayan göz hastalığı dolayısıyla 12 yıl önce görme yetisini yitiren Sonuç, geçimini devletin ve hayırseverlerin yardımıyla sağlıyor.

Sabahları oğlunun kurduğu sofrada kahvaltıyla güne başlayan "Zehra nine" gün içerisinde türküler dinleyip evladıyla geçmişi yad ediyor.

Zehra Sonuç, AA muhabirine görme yetisini kaybettikten sonra gecesinin gündüzüne karıştığını, oğlunun desteğiyle yaşama sarıldığını söyledi.

Oğlu yanında olduğu için her şeye rağmen mutlu olduğunu anlatan Sonuç, "Her zaman oğluma dua ediyorum. Eğer görebilseydim annemi mezarlıkta ziyaret etmek isterdim. Gelinlerim, yeğenlerim var, onları görmek isterim." dedi.

Sonuç, göremediği için zaman zaman büyük zorluk çekse de her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirtti.

"Ben annemsiz, annem bensiz duramaz"

Salih Sonuç ise annesinin gözlerinde uzun yıllardır glokom rahatsızlığı olduğunu ve buna bağlı gözlerini kaybettiğini ifade etti.

Annesini yalnız bırakamadığı için çalışamadığını, onun görmeyen gözü olduğunu vurgulayan Sonuç, şunları kaydetti:

"Kışın evde olduğumuz için canımız sıkılıyor. Yaz olsa çıkıp geziyoruz. Annemin her işini ben yapıyorum. Bir yere giderse ona tarif ediyorum, merdivenden inerken 'Ana bir adım at, bastonu şuraya koy, ana şöyle yap' diyorum. Annemi çok seviyorum. Bekarım, evlenmek istesem bile evlenmem. Biz annemle birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben annemsiz, annem bensiz duramaz."

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