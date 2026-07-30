Polonya hava sahasını ihlal eden kimliği belirsiz cismin parçaları bulundu Polonya'da, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında hava sahasına giren kimliği belirsiz cisme ait olduğu değerlendirilen parçaların bulunduğu bildirildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla hava savunma sisteminin muharebe hazırlık seviyesinin yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın batısı üzerinde seyreden en az birkaç düzine füzenin radarlarla takip edildiği, bunlardan birinin yerel saatle 03.29'da Polonya sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştığı, saat 03.40'ta ise Polonya hava sahasında batı yönünde hareket eden kimliği belirsiz bir cismin tespit edildiği bilgisi verildi.

Kimliği belirsiz cismin teşhis edilmesi amacıyla bölgeye bir F-16 savaş uçağı sevk edildiği ancak cismin saat 03.46'da radar ekranlarından kaybolduğu aktarılan açıklamada, daha sonra bölgeye gönderilen Mi-24 helikopterinin Lublin'deki Tarnawa-Kolonia köyü yakınında cismin muhtemel düştüğü yeri tespit ettiği kaydedildi.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da polis ekiplerinin saat 05.00'ten sonra bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında bir çukur ile kimliği belirsiz cisme ait enkaz parçalarını tespit ettiği belirtildi.

Lublin Polisi ise güçlü bir patlama sesi duyulduğuna ilişkin ihbar aldıklarını, ekiplerin Tarnawa-Kolonia ile Tokary köyleri arasında yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir tarlada çukur ile kimliği belirsiz cisme ait etrafa saçılmış parçalar bulduğunu duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında Polonya hava sahasının ihlal edildiğini belirterek, bunun üzerine savunma bakanı ve ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon ekibini topladığını açıkladı.

AB'den Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya'ya tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı​​​​​​​ açıklamada, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediği kaydetti.

Saldırı sırasında Polonya'nın hava sahasının da ihlal edildiğini ifade eden Costa, "Bu durum, Rusya'nın saldırganlığının yalnızca Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

AB'nin vatandaşlarını korumak ve savunmak için aralıksız çalışan Ukrayna ve Polonya makamlarıyla tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Costa, aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için desteği artırdıklarını ifade etti.

Costa, "Avrupa, bu saldırganlık karşısında birlik içinde durmayı sürdürecektir." mesajını verdi.