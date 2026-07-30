AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda yaklaşık 500 genç, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençler, alanında yetkin isimlerle buluşacak AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda yaklaşık 500 genç, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında ise fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programı, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kampa 18-30 yaş arasındaki yaklaşık 500 gencin katılması beklenirken, insan hakları alanında eğitim oturumları, söyleşiler ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kamp kapsamında bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri gençlerle bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirecek.

İnsan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelerin farklı oturumlarda ele alınacağı programlara, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Ahmet Büyükgümüş, Belgin Uygur ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in katılımı bekleniyor.

"Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle hareket etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın artık geleneksel hale geldiğini belirterek, gençleri, insan hakları alanındaki güncel gelişmeler ve meseleler alanında yetkin isimlerle buluşturduklarını aktardı.

Küresel gelişmelerin insan hakları tartışmalarını daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan Yalçın, "İçinden geçtiğimiz küresel belirsizlik döneminde insan hakları ve uluslararası hukuk gibi kavramların içi maalesef büyük ölçüde boşaltılmış durumda. Önümüzdeki dönemde, bir tarafta insanı merkeze alan, insanlığı ve insan haklarını koruyan bir yaklaşım, diğer tarafta ise insan onuru ve aile gibi temel değerleri aşındırmayı hedefleyen bir anlayışın mücadelesine tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Jeopolitik rekabetlerin yeniden şekillendiği böylesi bir uluslararası düzende insanın ve insanlığın tarafında yer almak, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle hareket etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kampımızda gençlerimizle sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra tüm bu meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulacağız."

