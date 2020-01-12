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Yaşam

Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

Karabük Adliyesinde görevli doğuştan görme engelli santral memuru Ümit Korkmaz, 7 yıldır işini severek yapıyor.

Orhan Kuzu   | 12.01.2020
Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Görme engeli nedeniyle zorlu süreçlerden geçen ve 7 yıldır Karabük Adliyesinde santral memurluğu yapan Ümit Korkmaz, azmiyle örnek oluyor.

İlkokulu Çanakkale'de, ortaokulu Ankara'da, liseyi ise Karabük'te tamamlayan doğuştan görme engelli Korkmaz (40), bir dönem konuşma programıyla ilgili bilgisayar eğitimi aldı.

İlkokul ve ortaokulu ailesinden uzakta okuduğu için aile özlemi çeken ve birçok zorluk yaşayan Korkmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için hafta sonu kurslara katıldı, günde 2 saat evde ders çalıştı.

Sınavı kazanarak Karabük Adliyesine santral memuru olarak atanan Korkmaz, çok sayıda telefon numarasını ezbere biliyor. Korkmaz, kendini geliştirmek için bilgisayardan sesli dinleme programıyla günlük haberleri ve köşe yazarlarını takip ediyor.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKPSS'ye kurslara giderek hazırlandığını, ailesinin kendisine her konuda yardımcı olduğunu söyledi.

Santral memuru olarak atandığında "Bu işi yapabilir miyim" diye tedirginlik duyduğunu ifade eden Korkmaz, adliyede kendisine önce telefonlara bakmasını öğrettiklerini anlattı.

Başsavcılığın aldığı bilgisayar programı sayesinde işlerinin daha da kolaylaştığını dile getiren Korkmaz, "Şu anda çok rahat işimi yapmaktayım, ayrıca adliyemizde kabartmalı yol var. Bu çok güzel oldu ve bu yol işimizi çok kolaylaştırdı." dedi.

"İşe otobüsle gelip gidiyorum"

Korkmaz, işe gelip gitmede bir ara zorlandığını daha sonra alıştığını belirterek, görme engellilerin kullandığı beyaz baston sayesinde sabahları işe otobüsle gelip gittiğini aktardı.

Ailelere engelli çocuklarını eve kapatmamaları çağrısında bulunan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür biz alıştık. İşe gidip gelebiliyoruz. Etkinliklere de katılıyoruz. Duyuyorum ki bazı engelli çocuğu olan aileler ne yazık ki çocuklarını dışarıya çıkarmıyorlar. Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Zaman zaman engelli alımlarında 'çıkmıyor' diye umutsuz olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımıza umutsuz olmamalarını öneriyorum, bir gün sıranın kendilerine de geleceğini düşünüyorum."

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