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Yaşam

Google'dan Ömer Hayyam'a özel doodle

Google, İranlı şair ve bilim insanı Ömer Hayyam'ın doğum gününe özel doodle hazırladı.

İzzet Taşkıran   | 18.05.2019
Google'dan Ömer Hayyam'a özel doodle

İstanbul

Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, 18 Mayıs 1048'de doğan Ömer Hayyam'a özel doodle ile karşılaştı.

Doodle'ı tıklayanlar, hayata gelmesinin üzerinden 971 yıl geçen Ömer Hayyam'ın yaşamına ilişkin bilgi veren internet sayfalarına yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.




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