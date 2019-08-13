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Yaşam

Gökyüzünde Perseid şöleni

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

13.08.2019
Gökyüzünde Perseid şöleni

Perseid meteor yağmuru

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi. Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı bulurken, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu. ( Soner Kılınç - Anadolu Ajansı )

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinde izlendi.

Antik kentin figürleri üzerinde Samanyolu Galaksi'sini oluşturan yıldızları arasında kayan göktaşları doğanın renkleriyle bütünleşti.

Perseid, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi.

Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı bulurken, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu.

Perseid, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai antik kentinde de gözlendi. 

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Gökyüzünde Perseid şöleni

Gökyüzünde Perseid şöleni