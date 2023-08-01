Girit Adası'nda akbabalar susuzluk nedeniyle ölmeye başladı
Yunanistan'ın Girit Adası'nda onlarca akbabanın susuzluk nedeniyle öldüğü bildirildi.
Atina
Yunanistan'da Yaban Hayatı Koruma ve İyileştirme Derneği (ANIMA) yaptığı açıklamada, Girit'te akbabaların susuzluk nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.
Bölgede, susuz kalan onlarca akbaba bitkin düşerken, birçoğu ise öldü.
Bir hafta içinde bu nedenle ANIMA'ya ulaştırılan ve tedavi edilen akbaba sayısı 15'i buldu.
ANIMA, yetkililere dağlarda yaban hayvanları için sarnıçların oluşturulması çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.