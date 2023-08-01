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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Yaşam

Girit Adası'nda akbabalar susuzluk nedeniyle ölmeye başladı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda onlarca akbabanın susuzluk nedeniyle öldüğü bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Girit Adası'nda akbabalar susuzluk nedeniyle ölmeye başladı

Atina

Yunanistan'da Yaban Hayatı Koruma ve İyileştirme Derneği (ANIMA) yaptığı açıklamada, Girit'te akbabaların susuzluk nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.

Bölgede, susuz kalan onlarca akbaba bitkin düşerken, birçoğu ise öldü.

Bir hafta içinde bu nedenle ANIMA'ya ulaştırılan ve tedavi edilen akbaba sayısı 15'i buldu.

ANIMA, yetkililere dağlarda yaban hayvanları için sarnıçların oluşturulması çağrısında bulundu.

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