Dolar
35.98
Euro
37.35
Altın
2,866.47
ETH/USDT
2,755.00
BTC/USDT
97,600.00
BIST 100
9,854.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde cuma namazı kılınıyor.
logo
Yaşam

Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Giresun'da 45 yaşındaki Emine Eker, beslediği hayvanların sütü ile tereyağı ve peynir satarak geçimini sağlıyor.

Atakan Çıtlak  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

Dereli ilçesine bağlı 1500 rakımlı Yavuzkemal beldesinde annesi ve kardeşleriyle yaşayan Eker, kendi imkanları ile 30 koyun satın aldı.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün çeşitli desteklerinden yararlanan Eker'in küçükbaş hayvan sayısı zaman içinde 80'e çıktı.

Eker, küçükbaş hayvanların yanı sıra 8 ineğinden elde ettiği sütten tereyağı ve peynir yapıp satarak ailesine katkı sağlıyor.

Emine Eker, AA muhabirine, anne ve babasının uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Babasından öğrendiği şekilde kendisinin de hayvancılık yapmaya karar verdiğini anlatan Eker, "Birkaç yıl önce 30 koyun aldım. Devlet destekleriyle sayıyı artırdım şimdi 80 koyunum var." dedi.

"Hedefim sürümü büyütmek"

Kış dönemini beldede geçirdiğini ifade eden Eker, yazları ise sürüsüyle beraber yaylaya çıktığını dile getirdi.

Eker, gününün büyük kısmını küçükbaş hayvanlarla ilgilenerek geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce ineklerimi sağıyorum, ondan sonra sıra koyunlarıma geliyor. Koyunlarımın samanını veriyorum, onlarla ilgileniyorum. Daha sonra evime gelip sütlerle ilgileniyorum. Hayvanlarımı çok seviyorum. Çobanlığın kolay tarafı da var, zor tarafı da var. Nereye varsak iş."

Hedefinin sürüsünü büyütmek olduğunu belirten Eker, "Hayvanlardan elde ettiğim sütten peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yapıp satıyorum, aile ekonomisine katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız
İstanbul Valisi Gül: Ocak ayında 86 bin 274 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü ile Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Benzer haberler

Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Giresun'da kadın besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Alperen Şengün'ün ailesinde "All-Star mutluluğu"

Giresun'da doğan bir dev adamın All-Star'a uzanan hikayesi: Alperen Şengün

Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı

Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet