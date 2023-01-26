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Yaşam

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin hedefi 6 milyon ziyaretçi

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl 6 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Adsız Günebakan   | 26.01.2023
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin hedefi 6 milyon ziyaretçi Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçinin gezdiği hayvanat bahçesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde yarıyıl tatilini fırsat bilen ailelerin tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Geçen yıl 5 milyon ziyaretçinin yüzde 75-80'inin çevre illerden geldiğini ifade eden Özsöyler, ziyaretçilerin hayvanat bahçesini çok beğendiğini ve buradan mutlu ayrıldığını kaydetti.

Ara tatilde günde 6-7 bin kişi ziyaret ediyor

Bu yıl ki ziyaretçi sayısının hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle önceki yılın aynı dönemine göre arttığına işaret eden Özsöyler, "İnsanlar hem sıcak havayı hem de ara tatili değerlendiriyor ve doğal yaşam merkezimizi geziyorlar. Şu anda günlük 6-7 bin ziyaretçi doğal yaşam merkezimizi geziyor. 2023 yılında da 6 milyon kişiyi doğal yaşam merkezimizde misafir etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Özsöyler, özellikle öğrencilerin kitaplarda, televizyonlarda gördükleri hayvanları burada bire bir canlı olarak görmeye geldiğini belirterek, "Mesela televizyonda izledikleri bir fili, zürafayı, aslanı, kaplanı görmeleri onları çok mutlu ediyor." dedi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar da birçok hayvanı görme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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