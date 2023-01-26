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Yaşam

Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne aileleriyle gelen çocuklar, atlı kızaklara binerek yarıyıl tatilinin keyfini çıkartıyor.

Cüneyt Çelik   | 26.01.2023
Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Yüzeyi donan gölde yerli ve yabancı turistler ile çocuklar, sıcak havanın tadını çıkartıyor.

Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 27 santimetreye ulaştığı gölün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor. Bazı çocuklar buz üzerinde, bazıları ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

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