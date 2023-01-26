Çocuklar yarıyıl tatilinde Çıldır Gölü'nde eğlendi
Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne aileleriyle gelen çocuklar, atlı kızaklara binerek yarıyıl tatilinin keyfini çıkartıyor.
Kars
Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.
Yüzeyi donan gölde yerli ve yabancı turistler ile çocuklar, sıcak havanın tadını çıkartıyor.
Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA
Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 27 santimetreye ulaştığı gölün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor. Bazı çocuklar buz üzerinde, bazıları ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.