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Yaşam

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

Ahmet Esad Şani,Rabia Aydoğdu   | 19.05.2021
Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı

İstanbul

Galata Kulesi 19 Mayıs'a özel görsellerle ışıklandırıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin hazırlanan görsellerle kutlandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen etkinlikte kutlama mesajı ile Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.

"İstiklal Marşımızın 100. Yılı" yazısı, ilk 2 kıtası ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafının, dalgalanan Türk bayrağı görseliyle birlikte yansıtılmasıyla sona eren videoya katılımcılar da İstiklal Marşı'nı okuyarak eşlik etti.

Düzenlenen ışıklı mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.

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