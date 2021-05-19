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Yaşam

Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Başkentte, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğince (Volksder) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 vosvosla konvoy oluşturuldu.

Fırat Taşdemir   | 19.05.2021
Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Gölbaşı Sahil Parkında bir araya gelen Volksder üyeleri, buradan başlattıkları vosvos konvoyuyla ilçe genelinde tur attı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen dernek üyelerinin şarkılar ve marşlar eşliğinde yaptıkları şehir turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Volksder Başkanı Fikret Gültekin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümünde 102 araçla konvoy oluşturduklarını söyledi.

Davetlerinden dolayı Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığına teşekkür eden Gültekin, sosyal etkinliklerde bulunmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.


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