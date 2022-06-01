Dolar
16.43
Euro
17.50
Altın
1,846.35
ETH/USDT
1,806.10
BTC/USDT
29,624.00
BIST 100
2,568.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fransa'daki OECD merkezinde 'Türk mutfağı' tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Merkezinde "Türk mutfağı" etkinliği düzenlendi.

Esra Taşkın   | 01.06.2022
Fransa'daki OECD merkezinde 'Türk mutfağı' tanıtıldı Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında OECD bünyesinde Türk mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Kerem Alkin ve eşi Eser Alkin'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet ve OECD nezdinde Japonya, Fransa, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkenin daimi temsilcileri ve OECD bünyesinde çok sayıda çalışan üst düzey sekretarya mensupları katıldı.

Türkiye'nin tanıtım videolarının da yer aldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı tanıtıldı.

Etkinlikte, davetlilere, Türk mutfağından zeytin yağlı yaprak sarması ve içli köfte gibi örnek lezzetlerin yanı sıra asırlık Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinliğinin açılışında konuşan Kerem Alkin, bu yıl ilki düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında eşsiz Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin Türkiye'de ve dünya genelinde tanıtıldığını ifade etti.

Alkin, Türk mutfağının, köklerini Anadolu'dan alan ve Selçuklu ve Osmanlı Saraylarının izlerini de taşıyan devasa bir mirasın meyvesi olduğunu söyledi.

Konuşmasında Alkin, Türk mutfağının sağlıklı ve israftan kaçınan yönlerine de değindi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, Trabzon'da 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' gerçekleştirecek
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı
BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama

Benzer haberler

Fransa'daki OECD merkezinde 'Türk mutfağı' tanıtıldı

Fransa'daki OECD merkezinde 'Türk mutfağı' tanıtıldı

Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde yaşananlar hakkında 'zafiyet' itirafı

Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı

Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı
UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor

UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor