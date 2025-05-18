Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,538.00
BTC/USDT
104,800.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise ısınan havayla sahillerde yoğunluk gözlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar da Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz
Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi
Grand Kartal Otel'le ilgili "yangın güvenliği raporu"nun başvuru ve iptal süreci iddianamede

Benzer haberler

Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi

Beslediği atlara nalbant bulamayan ambulans şoförü, unutulmaya yüz tutan mesleği öğrendi

Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor

Labraunda Antik Kenti'nin teras duvarları gün yüzüne çıkarılıyor
Muğla'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

Muğla'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
"Voleybolun Unutulmazları", genç nesillere ilham veriyor

"Voleybolun Unutulmazları", genç nesillere ilham veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet