Bodrum'da deniz dibinden 50 ton atık toplandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 50 ton atık toplandı.
Muğla
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, tonoz, çöp varilleri, plastik variller, inşaat atıkları temizlendi.
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Deniz dibinden toplanan 50 ton atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.