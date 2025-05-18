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Yaşam

Bodrum'da deniz dibinden 50 ton atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 50 ton atık toplandı.

Ali Ballı  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bodrum'da deniz dibinden 50 ton atık toplandı

Muğla

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, tonoz, çöp varilleri, plastik variller, inşaat atıkları temizlendi.

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Deniz dibinden toplanan 50 ton atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.

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