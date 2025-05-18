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Yaşam

Bosna Hersek'te Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan Türkler, İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazzeliler için kermes düzenledi.

İsmail Özdemir  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bosna Hersek'te Gazze'ye destek kermesi düzenlendi Fotoğraf: İsmail Özdemir - AA

Saraybosna

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısında kurulan kermes alanında, Gazze ve Kudüs'ü anlatan figürler, bileklikler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Kermeste ayrıca Türk gönüllüler tarafından hazırlanan yemekler de sunuldu. Bosna Herseklilerin yanı sıra şehirdeki turistler de kermese ilgi gösterdi.

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Etkinlikte İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini boykot edenlere yönelik alternatif olarak üretilen "Gazze Kola" da satıldı.

Etkinliğin koordinatörü Mustafa Caner Bayındır, yaptığı açıklamada, kermese gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Bayındır, kermesten elde edilecek gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

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