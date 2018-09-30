Fahrettin dede hayata hayvanlarıyla tutundu

ORDU

Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine yerleşen 90 yaşındaki Fahrettin Özdemir, evinin bahçesinde 50 hayvanın bakımını yapıyor.

28 yıl önce emekli olan Fahrettin Özdemir, Efirli Mahallesi'nde, denize yakın bir bölgeden 5 dönüme yakına arazi satın aldı.

Bu araziye yaptırdığı eve yerleşen Özdemir, hindi, kaz, ördek, tavuk, kedi, köpek, horoz, tavşan, güvercin ve çeşitli kuş türlerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 hayvanı, bahçesinde yaptığı kulübelerde beslemeye başladı.

2 yıl önce eşini kaybeden, iki çocuğu da gurbette yaşayan ve baktığı hayvanlarla hayata tutunan Fahrettin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaştan itibaren hayvanlara karşı sevgisinin olduğunu söyledi.

Ordu'daki evinde, hayvanlarla birlikte yaşadığını anlatan Özdemir, hayvanların bakımını günlük yaptığını ve kesinlikle onları aç bırakmadığını belirtti.

Özdemir, hayvanlarıyla mutlu olduğunu vurgulayarak, "Tek yaşadığım bu hayatta, onlarla huzur buluyorum." ifadesini kullandı.

Bazı hayvanlarının zaman içerisinde öldüğünü kaydeden Özdemir, "Bu hayvanlara evime yakın bir bölgede mezarlık yaptım. Özellikle köpeklerimin ölmesine çok üzülüyorum. Benim köpeklerim çok akıllıydı. Onları çok özlüyorum." diye konuştu.

Özdemir, yaşının ilerlemesi nedeniyle zaman zaman hasta olduğunu ve bu zaman içerisinde hayvanlarına yeteri kadar bakamadığını belirterek, asgari ücretle çalışacak bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hayvanların bakım masrafının aylık bin lirayı geçtiğine işaret eden Özdemir, imkanları el verdiği sürece hayvanlarıyla yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Hayati Akçay