Diyarbakır'ın ilk 'Tema Park'ında çocuklar oyuna doydu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 34 bin metrekare alanda kurduğu kentin ilk "Tema Park"ı çocuklara oyun grupları ve macera adalarında gönüllerince eğlenme fırsatı sundu.

DİYARBAKIR - Ömer Yasin Ergin

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kurulan kentin ilk "Tema Park"ında çocuklar oyuna doydu.

Kentte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını artırmayı hedefleyen belediye, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği noktada 34 bin metrekarelik alana Tema Park kurdu.

Çocuklara oyun grupları ve macera adalarında gönüllerince eğlenme fırsatı sunan parkta her mevsim farklı bir renge bürünen farklı türlerde bin 384 ağaç, aromatik bahçeler binlerce çiçek ve bitki bulunuyor.

Park sadece çocuklara değil, koşu parkuru, tema kafe, macera tepeleri, yürüyüş alanları, tematik bahçe, sesli, ışıklı gölet oyunları ile 7'den 70'e her yaştan kişiye hitap ediyor.

Çocuklar için macera adaları

İlk defa donanımlı oyun gruplarıyla karşılaşan çocuklar, tahterevalli, tırmanma duvarı, basamaklı köprü, salıncak, lastik geçit, kaydıraklı ip tırmanma, 3 oyunlu ip parkuru, ahşap tırmanma, 3 ayaklı piramit tırmanma, 20 metre uzunluğunda ip köprü, 3 krom kaydırak, 3 metre ip tırmanma modülü, tek kaydıraklı kombine oyun grubu, komando zıp zıp ve ahşap halat salıncak ile eğlenceli saatler geçiriyor.

"Her yaştaki insanın eğlenebileceği mekan oluşturduk"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Gülay Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan parkta çocuklar, gençler ve yetişkinlerin güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını söyledi.

"Her yaştaki insanın eğlenebileceği, çocukların tüm enerjilerini atabileceği bir mekan oluşturduk" diyen Kutlu, oyun gruplarının tüm çocukların zihinsel, duygusal ve bedensel yönlerini geliştirebileceği şekilde tasarlandığı belirtti.

Kutlu, gençler için de fitness ve oyun alanlarının yer aldığını anlatarak, herkesi parkı görmeye davet etti.

Belediye olarak kentte birçok park kurduklarına işaret eden Kutlu, "Burası tematik olarak ilk parkımız. Buradaki tematik bahçemizde yaklaşık 12 bin çalı kullanıldı. İçinde kekik, adaçayı, lavanta ve benzeri aromatik bitkilerin bulunduğu bir bahçe yaptık. Yaklaşık bin 384 ağaç diktik ve bu ağaçlar her mevsim farklı renklere bürünüyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar farklı oyun alanlarıyla tanıştı"

Hasan Çeçen, çocuklar için güzel bir yaşam alanı oluşturulan parkı çok beğendiklerini belirtti.

Çeçen, çocuklarını sürekli parka getirdiğini dile getirerek, "Diyarbakır halkı ilk defa bir Tema Park görüyor. Bu parkın birçok fonksiyonu var. Çocuklar farklı oyuncaklar ve oyun alanlarıyla tanıştı. Çocuklarımı sürekli buraya getiriyorum, enerjilerini bu parkta atıyorlar. Bizler bu parkta rahat bir nefes alıyoruz, çocuklar da güzel vakit geçiriyor." dedi.

"Belediyeye teşekkür ediyoruz"

Çocuklardan Muhammed Gündüz, kardeşleriyle parkta çok eğlendiğini söyleyerek, "Bu park şu ana kadar gezdiğim en güzel park. Bizim için çok güzel oyun yerleri oluşturulmuş. Kaydıraklar ve köprüler var. Tüm çocuklara buraya gelip, eğlenmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Gülbahar Yılmazer, her gün parka gelip macera adalarında oyun oynadığını söyledi.

Kardeşleri ve kuzenleri ile parkta eğlendiğini anlatan Yılmazer, "Bazen de yarış yapıyoruz. Park için belediyeye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Heval Ziyrek, kentte bugüne kadar böyle bir park görmediğini aktardı. Özellikle macera adalarını sevdiğini, parkın herkesin eğlenmesini sağladığını ifade etti.

Süleyman Gündüz de kardeşleriyle birlikte parkta gönüllerince eğlendiklerini anlatarak, "Burası çok güzel, çok eğlenceli. Çocukların buraya gelmesini isterim. Daha önce böyle güzel bir parka gitmemiştim." dedi.



