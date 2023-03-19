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Yaşam

Erzurum'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

İspir'de yaralı halde bulunan vaşak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

İlhami Erkılıç  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Erzurum'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

Erzurum

İlçenin kırsalında yaralı halde vaşak gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, yaralı vaşağı kent merkezindeki Yaban Hayatı İlkyardım ve Tedavi Birimi'ne getirdi.

Albayrak, yaptığı muayenede vaşağın ön iki ayağında yaralanmalar tespit etti.

Tedavi, bakım ve beslenmesine başlanılan vaşak, uzun süreli tedavilerinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Vaşak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.


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