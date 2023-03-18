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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan mart doğumlu 30 çocuğun doğum günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Alper Korkmaz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara doğum günü sürprizi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar, Kılavuzlu Millet Bahçesi'ndeki çadır kentte kurulan "Minika Oyun Çadırları" ile eğlendiriliyor.

Çadırda, martta doğan ve depremler nedeniyle doğum gününü kutlayamayan 30 çocuk için sürpriz parti düzenlendi.

Animatörlük yaparak çocukları eğlendiren Songül Okyar, AA muhabirine, deprem bölgesine Eskişehir'den gönüllü olarak geldiğini söyledi.

Çocuklarla keyifli zaman geçirdiğini belirten Okyar, "Bugün 30 çocuğun doğum günü. 208 çadır var burada. Tek tek gezip çocukların doğum tarihlerini öğrendik ve listeledik. Herkesi mutlu edelim, bütün çocuklar pasta yesin istedik." dedi.

Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte şarkılar söyleyen minikler, maskot karakterlerin kurduğu oyunlara eşlik etti.

6. yaşını kutlayan Armine Koç, pasta kesip eğlenerek yeni yaşını kutladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Depremzede Fatma Akyol da 2 Mart'ta bir yaşına giren çocuğunun doğum gününü bugün kutlayabildiklerini dile getirdi.

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