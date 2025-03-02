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Yaşam

Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.

Günay Nuh  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi

Erzurum

Şenkaya ilçesinin Akşar kırsalındaki dağlarda, yaklaşık 16 keçi toplu halde otlanırken görüldü.

Sürü, AA kameramanı tarafından dronla görüntülendi.

Keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.

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