Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sürü halinde otlanan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Erzurum
Şenkaya ilçesinin Akşar kırsalındaki dağlarda, yaklaşık 16 keçi toplu halde otlanırken görüldü.
Sürü, AA kameramanı tarafından dronla görüntülendi.
Keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.