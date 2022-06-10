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Yaşam

Yetim kuzular 'Selami dede'yle her yere birlikte gidiyor

Erzurum'da çocukluğundan beri sütle besleyip yetiştirdiği kuzularla cadde ile sokaklarda gezen ve "kuzulu dede" olarak bilinen 73 yaşındaki Selami Yılmaz'ı hayvanları bir an bile olsun yalnız bırakmıyor.

İlhami Erkılıç   | 10.06.2022
Yetim kuzular 'Selami dede'yle her yere birlikte gidiyor Fotoğraf: İlhami Erkılıç - AA

Erzurum

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Yılmaz, henüz 2, 3 aylıkken satın aldığı kuzulara yıllardır evinin karşısındaki kulübede bakıp biberonla besleyen Yılmaz, onları zaman zaman da yıkıyor.

Çevredekilerin "kuzulu dede" olarak hitap ettiği Yılmaz, cadde ve sokakta "Nazlı" ve "Efe" gibi isimler verdiği kuzularıyla geziyor. Yılmaz'ın yanından ayrılmayan kuzular, kırmızı ışıkta duruyor, yolun karşısına yaya geçitlerinden geçiyor.

Yılda yaklaşık 4-5 kuzu alıp büyüttükten sonra vatandaşların ısrarlı talebi üzerine satan Yılmaz, daha sonra başka kuzular alıp büyütüyor.

"Kuzulu dede" 65 yıldır kuzu besleyip bakıyor

Selami Yılmaz, AA muhabirine, kuzu sevgisinin çocukluğunda başladığını belirterek, "Çocukluğumuzda mahallede hayvanlar toplanırdı, yaklaşık 8 yaşından beri kuzuları sevip bakımlarını yaparım." dedi.

Kuzulara adeta anne şefkatiyle baktığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kuzuların annesi olmadığından sütle beslediğimde bana hemen alışıyorlar. Kuzularla aramızda aynı baba ve ana gibi duygular oluşuyor, bunları kesmeye kıyamazsınız. Bu kuzuların sevgisi çok farklı. Çocuklarım peşime gelmez ama kuzularım nereye gidersem yanımda. Kurban olduğum Allah bu hayvanlara öyle bir duygu vermiş ki insanı kokusuyla tanıyor ve fark ediyor. Trafikte yaya geçidinde beklediğimde onlar da bekler."

Yılmaz, kuzularıyla her sabah ve akşam serin havada yürüyüşe çıktığını belirterek, yoldan geçenlerin bu durumu fotoğrafladığını dile getirdi.

Kuzularını Arap sabunuyla yıkıyor

Özellikle çocukların kuzularla ilgilendiğini ve çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Yolda yürürken vatandaşlar, gençler, ve çocuklar kuzuyu sevip fotoğraf çekiliyor. Kuzuya sevgiyle yaklaştığım için o da bunu hissediyor, evden çıktığımda biraz uzaklaşınca hemen arkamdan bağırıyorlar. Kışın kulübede kuzular için soba yakıyor, her 15 günde bir Arap sabunuyla yıkıyorum. Kuzular büyüdüğünde satıp küçük alıyorum. Bu yüzden bana 'Kuzulu dede' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ileri yaşından dolayı ailesinin kuzu besleme ve bakma işini artık bırakmasını istediğini belirterek, gücünün yettiğince bu işi yapacağını söyledi.

Kuzular olmadan yaşamın kendisi için zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnsan sevdiği bir şeyi kaybettiğinde üzülür ya, ben de öyleyim. Kuzum olmadığında uyku bile uyuyamıyor, özlediğimde fotoğraflarına bakıyorum. Onlar olmasa hayatım anlamsız geçer. Kuzuyla gezmek terapi gibi geliyor. Sevgi başka bir şey. Bu yıl sağlık sorunlarım var, sanırım bu seneden sonra artık kuzu bakamayabilirim." sözlerine yer verdi.

Yılmaz, hayvan sevgisinin önemini vurgulayarak,"Herkes Allah'ın yarattığı hayvanlara saygı göstermeli ve sevmeli. Yerdeki karıncayı bile incitmemeye dikkat etmeliyiz." dedi.

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