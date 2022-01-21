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Yaşam

Erzurum'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi.

Erkan Erdoğan   | 21.01.2022
Erzurum'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi

Erzurum

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi.

İlçeye bağlı Güryaprak Mahallesi'nin ormanlık alanlarında yamaç paraşütü yapmak için keşif yapan Bayram Yücel, yol kenarında bir vaşak ile karşılaştı. Yücel, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bayram Yücel, AA muhabirine, yamaç paraşütü ile uçuş yapacağı bölgede keşif gezisi yaptığını söyledi.

Uçuş yapacağı tepeye çıkarken vaşak ile karşılaştığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Hayvan benden kaçmadı, çok sıcakkanlıydı. Bakıştık, göz göze geldik. Bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonumu çıkardım ve videosunu çektim. Aç olabileceğini düşündüm. Daha sonra ilçe merkezine gittim. Marketten tavuk aldım ve yemesi için bıraktım. Çok güzel bir hayvandı. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım."

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