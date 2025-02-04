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Yaşam

Erzurum'da 3 bin rakımda karda rafting yarışı

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin rakımlı pistinde "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması" düzenlendi.

Muhammet Mutaf  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Erzurum'da 3 bin rakımda karda rafting yarışı Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Erzurum

Kayak merkezinde Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 17 kurum katıldı.

Merkezin 3 bin rakımlı pist alanında sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü havada bir araya gelen yarışmacılar, yaklaşık 300 metrelik parkurda kar üstünde botlarla kürek çekti.

Kış sporlarına farklı etkinlik kazandırılması ve kış turizminin çeşitlenmesi amacıyla hazırlanan yarışmada, aralarında Vali Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu katılımcılar derece alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birinci, Orman Bölge Müdürlüğü ikinci ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü üçüncü oldu.

Vali Çiftçi, gazetecilere, ilk yarışmayı kendilerinin yaptığını, bundan sonra da nefes nefese, kıran kırana bir mücadele olacağını tahmin ettiğini söyledi.

"Avrupa Kış Sporları" başkenti Erzurum'da sadece klasik kış sporları yapılmadığına işaret eden Çiftçi, "Kış sporları dediğimiz zaman kayaklı koşu, kayakla atlama, kar voleybolu, kar bisikleti, buz hokeyi, buz pateni gibi sporlar akla geliyor. Fakat Erzurum Palandöken'de bunların dışında kar raftingi, atla karda kızak gibi sporlar da yapılabiliyor. Bu sene 'Avrupa Kış Sporları' başkenti Erzurum'a bütün kış sporları tutkunlarını bekliyoruz." diye konuştu.

300 metreden 3 dakikada iniş yaptılar

Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise amaçlarının Palandöken'de farklı etkinliklerin yapılabildiğini göstermek olduğunu vurguladı.

Kış sporları meraklılarını Erzurum'a davet eden Toptaş, "Kentte 3 bin rakımda sadece kayak, snowboard, buz hokeyi, buz pateni ve buna benzer sporların değil, off-road, kar safarisi, lastik ve bot raftingi yapılabildiğini de göstermek istedik. Buraya gelecek yerli ve yabancı turistlerimize bu duyguyu, adrenalini ve macerayı yaşatmak istiyoruz." dedi.

Toptaş, yaklaşık 300 metreden ortalama 3 dakikalık iniş yaptıklarını belirterek, eşsiz deneyim için herkesi bu sporu yapmaya beklediklerini kaydetti.

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