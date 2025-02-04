Dolar
36.00
Euro
37.18
Altın
2,817.90
ETH/USDT
2,711.50
BTC/USDT
98,340.00
BIST 100
9,786.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Future Finance” programında konuşuyor Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Yaşam

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı

İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı.

Gökhan Balcı  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı

Edirne

Avrupa'yı bisikletle geçerek yeni ülkeler keşfetmek amacıyla seyahate karar veren Felix Roulleaux, Emilien Dubos, Marion Escourbiac ve Nicolas Falampin, İstanbul'a gitmek için İtalya'nın Napoli kentinden 6 Ocak'ta yola çıktı.

İtalya'nın ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı bisikletleriyle geçen arkadaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Edirne'yi gezip tava ciğer yiyen bisikletliler, bir sonraki durakları olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmak için yola koyuldu.

Bisikletlilerden Felix Roulleaux, AA muhabirine, Napoli'den İstanbul'a olan bisiklet turunun keyifli geçtiğini söyledi.

Günde 60 ila 80 kilometre yol katettiklerini belirten Roulleaux, "Tırmanışlara göre bu değişkenlik gösteriyor. Sabahları çantaları toplamak biraz zor oluyor. Kış olması dolayısıyla günler de biraz kısa, bu da işimizi zorlaştırıyor. Hava kararmaya başladığında sürmeyi bırakıyoruz." dedi.

Roulleaux, İstanbul'da birkaç hafta vakit geçirip Fransa'ya dönmek istediklerini ifade etti.

İstanbul'da daha önce hiç bulunmadığını anlatan Roulleaux, "Ayasofya'yı ziyaret etmek istiyorum, ziyaret edilecek birçok yer olduğunu düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde insanlar bisikletlilere karşı çok nazikti. Bisiklet, seyahat etmenin güzel ve basit bir şekli. Bizi çok güzel karşılayan insanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Falampin de bir yıldan fazla süredir hazırlık yaptığı turun muhteşem gittiğini belirtti.

Güzergah boyunca deniz ve dağların muhteşem bir manzara sunduğunu anlatan Falampin, "İnsanlar bize karşı çok nazikti." dedi.

Dubos da turunu İstanbul'da sonlandıracağını, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Marion Escourbiac da İstanbul'un ardından sahil yolunu takip ederek Karadeniz'i gezeceğini, turunu Gürcistan'a bitirmeyi düşündüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın "sıfır noktası" Greenwich Gözlemevi, 101 yıldır saatleri belirliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü
Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne'ye ulaştı

"Yürüyerek dünya turu" hayaliyle Paris'i hedefleyen Japon gezgin Türkiye'den memnun ayrıldı

Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri turizme kazandırılacak

İran'dan vatandaşlarına "Suriye'ye şu anda seyahat etmeyin" çağrısı

İran'dan vatandaşlarına "Suriye'ye şu anda seyahat etmeyin" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet