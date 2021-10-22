Erzincan'da kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone yardımı yaptıkları arama sonucunda bulunarak sahibine teslim etti.
Erzincan
Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı hattına, ilçeye bağlı Gelengeç köyünde 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı geldi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar ertesi gün karadan ve havadan drone yardımı ile sürdürüldü.
Ekipler, 9 ineği, köyün 17 kilometre uzağında bir arazide buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.
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