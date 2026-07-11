Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmalarına başvurular 13 Ekim'de alınacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma başvuruları için tarih 13 Ekim olarak belirlendi.