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Yaşam

Erciyes Dağı'nda sis güzelliği

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Erciyes Dağı'nda sis güzelliği Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Kış sporları ve turizm merkezi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın etrafında sis oluştu.

Şehrin sembolü Erciyes Dağı, etrafını çevreleyen sis tabakasıyla güzelliğine güzellik kattı.

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