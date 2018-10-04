Engelli sokak köpekleri hayata sevgiyle tutunuyor

Ordu'da çeşitli nedenlerle bacağı kopan ya da bacağında şekil bozukluğu oluşan sokak köpekleri, büyükşehir belediyesinin veteriner hekimleri tarafından tedavi ediliyor.

Fotoğraf: AA/Hayati Akçay

ORDU - Hayati Akçay

Ordu'da çeşitli nedenlerle bacağı kopan ya da bacağında şekil bozukluğu oluşan sokak köpeklerinin, büyükşehir belediyesinin veteriner hekimleri tarafından ampütasyon sürecinden sonra hayata tutunmaları sağlanıyor.

Kent genelinde trafik kazası, ateşli silahla yaralanma, hastalık ve kavga sonucu yaralanan sokak köpekleri, yetkililer tarafından teslim alınarak tedavi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğüne götürülüyor.

Burada yaralı köpekler veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek eski sağlığına kavuşurken, bazıları ise tedavinin sonuç vermemesi sonucu engelli kalıyor.

Tedavinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle tek bacağı kurtarılamayan ve hayata 3 bacakla devam etmek zorunda kalan sokak köpekleri ise belediyenin geçici bakımevine getiriliyor.

Burada kendileri için "engelli bölümü" oluşturulan hayvanlar, görevlilerin şefkati ve sevgisiyle yaşamlarını sürdürüyor.

İsteyen sahiplenebiliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlusu Erkut Şenseda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçici bakımevine her yıl yüzlerce sokak hayvanının getirildiğini söyledi.

Getirilen sokak hayvanlarının aşılandığını ve kayıt altına alındığını kaydeden Şenseda, bazı hayvanların ise isteyen kişilere vererek sahiplendirildiğini ifade etti.

Erkut Şenseda, geçici bakımevine engelli hayvanların da son dönemde getirilmeye başlandığı bilgisini vererek, bu nedenle hayvanlar için engelli bölümü oluşturma gereği duyduklarını belirtti.

Getirilen köpeklerin trafik kazası, hastalık ya da ateşli silahla yaralanmadan dolayı engelli kaldığını aktaran Şenseda, "Bu hayvanların tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra burada mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendileri ile yakından ilgilenmeye çalışıyoruz." dedi.

"Köpeklerin duygusal ilgiye ihtiyacı var"

Bakımevi veteriner hekimi Çağla Bektaş İyigün ise köpeklerin operasyonel işlemleri veya ilaçla tedavilerinin ardından duygusal anlamda ilgiye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin bu köpeklere en iyi şekilde şefkat ve sevgilerini gösterdiklerini belirten İyigün, çalışan tüm görevlilerin köpeklerden ilgisini eksik etmediğini kaydetti.

Çağla Bektaş İyigün, köpeklere sevgiyle yaklaştıklarını dile getirerek, "Onlar da bunu algılayıp, bize aynı şekilde yaklaşıyorlar. Köpeklerin birçoğu sosyal bir ortamda yaşamayacak durumda kalıyor. Bu köpekleri sadece sevgiyle yaklaşırsak kazanabiliyoruz. Başka türlü hayatla bağ kurmuyorlar. Tüm köpeklere sevgiyle yaklaşıyoruz ama engelli bölümüne ekstra ilgi gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

İyigün, hayata 3 ayakla tutunan köpeklerin burada mutlu olduğunu belirterek, köpekleri sahiplenmek isteyenlere de yardımcı olduklarının altını çizdi.

Veteriner hekim İyigün, köpeklerin günlük bakımlarının mutlaka yapıldığını, su ve yiyecek ihtiyaçlarının da eksiksiz şekilde yerine getirildiği bilgisini de paylaştı.