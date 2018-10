Sokak hayvanlarını hayatına 'ortak' ediyor

Fotoğraf:AA/Yalçın Çelen

BARTIN - YALÇIN ÇELEN

İstanbul'dan 3 yıl önce Bartın'a gelen ve çeşitli işlerde çalıştıktan sonra mesaisini sokak hayvanlarına adamaya karar veren Arkan, trafikte çarpma sonucu yaralanan veya hasta olan kedi ve köpeklerin veterinerde tedavi edilmelerini sağlıyor.

Daha sonra kendi imkanlarıyla kurduğu barınağa yerleştirdiği sokak hayvanlarına, sabahın erken saatlerinde kemik ve mama taşıyan Arkan, günlük hayatının ilk durağında sevgisiyle beslediği hayvanların yaralı olanlarına ilaçlarını veriyor.

Bir çocuk annesi Arkan, giderleri karşılamakta sıkıntı yaşadığı zaman ise sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla hayvanseverleri de iyilik hareketine ortak ediyor.

"Bunu insanlık görevi olarak düşünüyorum"

Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın'a bağlı İnkumu beldesinde çöplük olarak kullanılan alanda yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına baktığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla şehir çöplüğünde hayvan barınağı oluşturduğunu belirten Arkan, "Bu hayvanların çoğunu kötü durumda iken sokaktan topladım. Çoğu ölmek üzereydi, Allah'a şükürler olsun iyileştirdim. Ben, bunu insanlık görevi olarak düşünüyorum. Kendimi onlara adadım." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına karşı şiddet olaylarını görmekten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arkan, şunları kaydetti:

"O sokak hayvanlarının da bizim gibi bir canı olduğunu bilmelerini istiyorum. Sabah erkenden buraya geliyorum, gelirken kemik alıyorum, mamalarını toparlıyorum. Kemikleri makarnayla haşlıyorum. Anne olanları çöplerin içlerinden topluyorum. Ben topluyorum kısırlaştırıyorum, yine buraya atıyorlar. Mağdur durumda bırakıyorlar bizi, 400 sahipsiz sokak hayvanına da bakamıyorum artık. Benim bütün günüm burada geçiyor, temizlik yapıyorum, hastaların ilaçlarını vermeye çalışıyorum."

Arkan, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve tecavüz olaylarının ortadan kalkması için yasa çıkarılmasının gerekliliğini de vurguladı.

"Onları o kadar çok seviyorum ki... Zorluğu sevgiyle kapatıyoruz"

Çöplükten aldığı hasta hayvanları, tedavilerini yaptırdıktan sonra kulübelere yerleştirdiğini anlatan Arkan, şöyle devam etti:

"Onların aşılarını yaptırıyorum. Bütün günüm burada geçiyor benim, akşama kadar buradayım. Sokaktaki yaralı hayvanları veterinere götürüyoruz. Sosyal medya üzerinden ilan açıyorum, çünkü benim hepsinin giderini karşılayacak gücüm yok. Onları o kadar çok seviyorum ki, zorluğu sevgiyle kapatıyoruz."

"Tek beklentim, sokak hayvanlarına karşı tecavüz ve şiddeti görmemek." diyen Arkan, şöyle konuştu:

"Onların da yaşama hakkı olduğunu insanlara duyuralım, sevgiyle yaklaşalım onlara. Her şiddette her tecavüzde ben burada yıkılıyorum. Neden insanlar bu kadar duyarsız onu da anlamış değilim. Bunlar can, bunlar sevgi taşıyor, kimseye zararları yok, ne istiyorlar onlardan anlamış değilim. Lütfen herkes el ele versin, bu canlara sevgi gösterelim."

Arkan, sokak hayvanlarına bakmanın zor olduğunu ancak onlarsız bir hayatı da düşünemediğini sözlerine ekledi.