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Yaşam

Engelli öğrenciler, Haliç'ten aldıkları Türk bayrağını deniz üstünde açtı

Engelli öğrenciler, Haliç'in tabanına yerleştirilen 100 metrekarelik Türk bayrağını dalgıç polisler eşliğinde yüzeye çıkardı.

Mehmet Kara  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Engelli öğrenciler, Haliç'ten aldıkları Türk bayrağını deniz üstünde açtı Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

İstanbul

Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesinin işbirliğinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün Balat'taki yerleşkesinde "100. Yıl Cumhuriyet Dalışı" yapıldı.

Etkinlikte engelli öğrenciler ve dalgıç polisler Haliç'in tabanına yerleştirilen Türk bayrağını almak için denize girdi.

Yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağını senkronize şekilde yüzeye çıkaran öğrencilerin deniz üstünde bayrağı açması uzun süre alkışlandı.

Zorlu bir görevi başarmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler aile üyelerine sarıldı.

Etkinlik, sahilde gezen vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Engelli bireyler zorlu görevi başarmanın gururunu yaşadı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, dalış öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında coşkulu ve güzel bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Dalış etkinliğiyle 100. yılı kutladıklarını dile getiren Özdemir, "Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, aynı zamanda ilk su altı dalış kulübü olan engelliler merkezidir. İnşallah su altından 100 metrekare bayrak çıkarma etkinliğimizle Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş olacağız." dedi.

Dalış yapanlardan Alişan Keneş, eksiksiz tüm etkinliklere gittiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk bayrağımızı denizden çıkarmak çok güzel bir duygu. Her şeyin bir zorluğu var ama eğitimlerde alıştığımız için zor gelmedi." diye konuştu.

Sporculardan Muhammet Ali Aktaş ise "Cumhuriyeti Bayramımız kutlu olsun. Dalış yaparak bayrağı su altından çıkardık." diye konuştu.

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