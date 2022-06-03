Dolar
16.50
Euro
17.74
Altın
1,864.90
ETH/USDT
1,798.00
BTC/USDT
30,269.00
BIST 100
2,608.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kraliçe 2. Elizabeth için, Londra'daki Aziz Paul Katedrali'nde Şükran Günü Ayini yapılıyor.
logo
Yaşam

Engelli maaşını 45 kedinin bakımı için harcıyor

Elazığ'da yaşayan hayvansever Şengül Taş, yıllardır evini paylaştığı 45 kediye engelli maaşıyla bakıyor.

Suat Öztürk   | 03.06.2022
Engelli maaşını 45 kedinin bakımı için harcıyor Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Yıldızbağları Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 47 Taş'ın, 25 yıl önce geçirdiği trafik kazasında beli kırıldı.

Yaşamını bedensel engelli olarak sürdürmeye başlayan Taş, bu süreçte çocukluktan gelen hayvan sevgisiyle sokakta bulduğu bir kediye evinde bakmaya başladı.

Daha sonra mahalledeki sahipsiz bütün kedilere kapısını açan ve evini onlara göre dizayn eden Taş, 20 yılı aşkın süredir 45 kedi ile yaşamını paylaşıyor.

Bununla da yetinmeyen Taş, sahipsiz 35 kediyi de besliyor, sokaktaki hasta ve yaralı kedilere de yardım eli uzatıyor.

Taş, AA muhabirine, bütün gününün kedilerle geçtiğini söyleyerek, "Kediler benim çocuklarım. Kedilerle ilgilenmek bana terapi oluyor. Önceliğim onlar. Onlar için yaşıyorum." dedi.

Evinin çatı katında da doğum yapan kedilerin bulunduğunu, sokaktakiler için de kapının önüne sürekli mama bıraktığını dile getirerek, kazanın ardından hayvanlarla hep iç içe yaşam sürdüğünü söyledi.

"Engelli maaşımın çoğunu mamaya veriyorum"

Sabah uyandığında ilk işinin kedilere mama vermek olduğunu anlatan Taş, onları besledikten sonra kahvaltısını yaptığını ifade etti.

Taş, "Engelli maaşımın çoğunu mamaya veriyorum. Kedilerle huzur buluyorum." dedi.

Engelli maaşının yetmediği zamanların da olduğunu dile getiren Taş, baktığı kedilerin çoğunun evine hasta ve yaralı geldiğini kaydetti.

Taş, "Onları seviyorum. Onlar hastalandıklarında kendimi eksik hissediyorum. Ben onların hayatına göre yaşıyorum, onlar bana göre değil. Evde yalnızım, engelliyim, çıkıp dolaşamıyorum, herhangi bir sosyal aktivitede bulunamıyorum. Kediler bana tedavi gibi geldi. Onlarla ilgilendiğim zaman egzersiz de yapmış oluyorum. Sağlığıma iyi geliyorlar. Yavruluyorlar, torunlarım oluyor. Onları biberonla besliyorum. Bunlar benim yaşama sebebim." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çataklı: Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı
Riskli yapılardan tahliye edilenlere kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği
İstanbul Havalimanı 'karbon salımı sertifikası'nda yeni başarı yakaladı
İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Engelli maaşını 45 kedinin bakımı için harcıyor

Engelli maaşını 45 kedinin bakımı için harcıyor

Siraz balıkları üremek için tatlı sulara göçüyor

Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'ya 180 saat kamu hizmeti cezası verildi

Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor

Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor
Geleceğin meslek adayları engelsiz yaşam için işaret dili öğreniyor

Geleceğin meslek adayları engelsiz yaşam için işaret dili öğreniyor
Elazığlı çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü

Elazığlı çocuklar evlerindeki atık malzemeleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürdü