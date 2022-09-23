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Yaşam

Eminönü Meydanı'ndaki simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı

Eminönü Yeni Cami'nin karşısındaki meydanda bulunan İstanbul'un simgelerinden simitçi heykelindeki bronz simitler çalındı.

Mehmet Kara   | 23.09.2022
Eminönü Meydanı'ndaki simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı

İstanbul

Bir vatandaşın simitlerin çalındığını fark edip Fatih Belediyesine haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.

Vatandaşlardan Murat Can inanmakta zorluk çektiğini belirterek, "Buradaki simitleri görmüştüm ve fotoğraf çekilmiştik. Bronzmuş simitler, çok kötü. Tarihi eserler bile çalınıyor ama bunların çalışması çok ilginç." dedi.

İstanbul'a gezmek için gelen Ahmet Taş da "Burası İstanbul'un simgelerinden biriydi, kültürel bir değeri vardı, gerçekten yazık. Çalanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Eminönü Meydanı'ndaki çiçek satıcılarından Ahmet Yavuz, simitlerin çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Simitlerin 2-3 gün önce yerinde olduğunu belirten Yavuz, "10 kilo, 100 kilo da olsa ne olacak? Bütün turistler buraya gelip fotoğraf çektirirdi. Gerçekten yazık." diye konuştu.

Vatandaşlardan biri hislerini "Niye çalarlar ki birkaç bronz simidi. Afiyet olsun çalanlara. Ne diyelim ki?" sözleriyle dile getirdi.

Bir esnaf da "Çok para edecek değerli bir şey de değil. 3-4 gündür gelip simitleri soruyorlar. Umarım bulunurlar." dedi.

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