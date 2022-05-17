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Yaşam

Elektrikli scooter artışı tamirci ihtiyacı doğurdu

Kullanışlı ve tasarruflu olması nedeniyle her geçen gün sayısı artan elektrikli scooterlar, tamirci ihtiyacını da beraberinde getirdi.

İbrahim Halil Aktürk   | 17.05.2022
Elektrikli scooter artışı tamirci ihtiyacı doğurdu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentte, on binlerce elektrikli scooter aktif olarak kullanılırken, Türkiye'deki servis ağı henüz gelişmediği için piyasada az sayıda tamirci bulunuyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eyüpsultan'daki iş yerinde elektrikli scooter satışı ve tamiri yapan Yalçın Sepil, bu cihazlara olan talebin son yıllarda arttığını söyledi.

Scooter satın alan kullanıcının garanti süresi geçtikten sonra bozulan cihazı tamir ettirmekte zorlandığını belirten Sepil, "Bu problemi çözmek için kolları sıvadım. Türkiye'de çok az sayıda kişi bu branşla ilgileniyor. Tamirci sayısı Türkiye'de bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Bana tamir için birçok şehirden scooter gönderiliyor. Günde 10-15 civarı scooter tamiri yapıp, teslim ediyoruz. Ölü sezon olduğu için sayı bu kadar düşük. Yazın bu oran 3 katına kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"En çok ana kart bozuluyor"

Sepil, tamir için gönderilen cihazların büyük kısmının kullanıcı hatasından kaynaklandığını dile getirerek, scooterların uzun ömürlü olması için kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.

Scooter alırken hafif ve performanslı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sepil, şöyle devam etti:

"Sürücüler daha çok düz yolda gitmekten ziyade yokuş tırmanabilen bir cihaz arıyor. Bu da cihazlarda arıza oranını yükseltiyor. Çünkü motor zorlanıyor. En çok ana kartları bozuluyor. Bu da cihazı zorlamaktan kaynaklanıyor. Bazı kullanıcılar cihaza yazılım yükleyerek hızını artırıyor. Bu da araçları zorlamış oluyor ve bozulmasına neden oluyor."

"Aşırı yağışlı havada kullanılmamalı"

Yalçın Sepil, aşırı yağışlı havalarda scooter kullanmanın ciddi masrafa yol açabileceğini vurgulayarak, "Cihaza sıvı değmemesine dikkat edilmeli. Sağanak yağışta kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bataryaya su sızabilir, hatta batarya patlayabilir. Bataryaları uzun süre şarjsız bırakmamak gerekiyor. Ürünün belirli bir voltaj seviyesi var. Bu seviyenin altında uzun süre güçsüz kalan bataryayı kurtarmak çok zor olur." diye konuştu.

Elektrikli scooter fiyatlarının arasındaki uçuruma da değinen Sepil, cihazların 4 bin 500 liradan başlayıp, 130 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.

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