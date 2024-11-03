Elazığ'da yılanın balık avı kamerada
Elazığ'da bir yılanın baraj gölünde balık avlaması görüntülendi.
Elazığ
Keban Baraj Gölü'nün Pertek Feribot İskelesi yakınlarında balık avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, yılanın avladığı balıkla karaya çıkması, bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.