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Yaşam

Elazığ'da yılanın balık avı kamerada

Elazığ'da bir yılanın baraj gölünde balık avlaması görüntülendi.

İsmail Şen  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Elazığ'da yılanın balık avı kamerada

Elazığ

Keban Baraj Gölü'nün Pertek Feribot İskelesi yakınlarında balık avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, yılanın avladığı balıkla karaya çıkması, bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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