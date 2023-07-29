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Yaşam

Elazığ'da sıcakta bunalan çocuklar Espor Deresi'nde serinliyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde havaların ısınmasıyla çocuklar, 2 bin 500 rakımdaki Akdağ Yaylası mevkisinden geçen Espor Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Suat Öztürk  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Elazığ'da sıcakta bunalan çocuklar Espor Deresi'nde serinliyor Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Sıcaklığın zaman zaman 36 dereceye kadar yükseldiği Arıcak'ta vatandaşlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Bazı çocuklar ise ilçe merkezinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Espor Deresi'nin taşlarla örülerek havuza dönüştürülen alanında yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyor.

Çocuklar yüzerken, aileleri de dere kenarındaki ağaçlık bölgede zaman geçiriyor.

Derede yüzen çocuklardan Enes Karan (12), gazetecilere, serinlemek için her gün dereye yüzmeye geldiklerini söyledi.

Suyun serin olduğunu ifade eden Karan, "Hava çok sıcak olduğu için buraya arkadaşlarımızla gelip serinliyoruz. Suyu çok temiz. Kırsal bölgede yaşadığımız için şehir merkezlerindeki gibi havuzlar yok. Burası bizim için çok güzel bir yer. Burada yüzerken çok eğleniyoruz. Serinledikten sonra evimize dönüyoruz." dedi.

Mirza Temizkan da sıcak havanın bunaltıcı olduğunu, arkadaşlarıyla derede yüzüp serinlediklerini anlatarak, "Su çok temiz ve bize çok iyi geliyor." diye konuştu.

Bedirhan Suner ise arkadaşlarıyla temiz havada eğlenceli zaman geçirdiklerini, suda serinleme imkanı bulduklarını belirtti.

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