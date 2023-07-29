Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,873.00
BTC/USDT
29,287.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Selin etkilediği Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor

Sel felaketinden etkilenen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliğine başlandı.

Eşber Ayaydın  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Selin etkilediği Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'e giren 3 dalgıç, suya atılmış malzemeleri filelerle dışarıya çıkarttı.

Sudan çıkarılan malzemeler arasında gözlük, oyuncak, cep telefonu, metal plastik ve cam atıklar olması dikkati çekti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dalgıç polislerin Balıklıgöl'deki çalışmalarını inceleyerek, suyun dibindeki kirlilikle ilgili bilgi aldı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, kentte etkili olan sel ve depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Selin bu dergah bölgesini, Balıklıgöl havzasını çok ciddi manada etkilediğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Selin izleri kısmen silindi ancak gölümüz o eski berrak, masmavi görüntüsüne henüz ulaşamadı. Tabii bunun sebebi zemindeki balçık ve kirlenme. Bunun için de arkadaşlarla emniyetimizin dalgıç birimiyle balık adamlarla zaman buldukça burayı temizleme konusunda karar aldık. İnşallah şöyle bir hafta içinde zemindeki o balçık ve selin getirdiği bazı artıkları temizleyeceğiz. Burayı eski güzel hale büründüreceğiz."

Balıklıgöl'ün kent turizmi için çok önemli olduğunun altını çizen Ayhan, bölgeye gelenlerden suyun temiz kalması için daha duyarlı olmalarını istedi.

Vali Salih Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası bizim göz bebeğimiz, Urfa'nın görünen yüzü. Herkesin ilk uğrak yeri. Böyle bir yeri korumak ayrıca bir ibadettir. Çünkü buranın manevi bir havası vardır. Selin de bu tahribatın da izini inşallah temizleyeceğiz. Hem bilimsel hem teknik hem de güçlü bir iradeyle bir hafta içerisinde gölümüzün eski haline kavuşacağını söyleyebilirim. Herhalde seldeki ilk halini gördüğünüz zaman şöyle metrelerce yükseldiğini, bütün camilerin su altında kaldığını biliyorsunuz. Şu anki halimize şükür aradan zaman geçti. Zamanla da bu tahribatı sildik. İnşallah Balıklıgöl'ümüzün dibindeki kirliği de çamuru da temizlemiş olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar: Bayraktar TB2 İHA'lar Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir
Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi
Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Benzer haberler

Selin etkilediği Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor

Selin etkilediği Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor

Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 362 kilogram atık çıkarıldı

Bisiklet tutkunu 3 kadın, farkındalık için Güneydoğu turunda pedal çeviriyor

Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı "yüzme eğitimi" seferberliği

Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı "yüzme eğitimi" seferberliği
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinde ağ temizliği yaptı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinde ağ temizliği yaptı
Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet